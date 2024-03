Obesidade: testemunhos de quem venceu a doença

Com a cirurgia da redução de estômago, ambição de muitos que padecem da doença, ganharam qualidade de vida e auto-estima. A prevalência de excesso de peso na população adulta é de mais de 50% e mais de metade dos portugueses não cumpre a recomendação de ingerir 400 gramas de hortícolas e fruta, alerta a nutricionista Rita Ribeiro.

Olívia Leal, de 52 anos, do Forte da Casa, e Luísa António, de 61, de Aveiras de Cima, chegaram a pesar 106 e 125 quilos, respectivamente. A primeira pesa agora 60 quilos e a segunda perdeu 50 desde que realizou a cirurgia de redução de estômago, há quase dois anos, no Hospital Distrital de Santarém. Subir escadas, fazer a própria higiene ou baixar-se eram tarefas morosas e cansativas para ambas as mulheres que chegaram a dormir ligadas a uma máquina devido à apneia do sono provocada pelo excesso de peso e que lhes interrompia a respiração enquanto dormiam. Após as cirurgias tornaram-se mulheres confiantes, enérgicas e mais felizes, mas foi a vontade de levarem o processo até ao fim que ditou o sucesso da cirurgia, garantem estes dois casos de sucesso após terem realizado o processo em hospitais públicos, onde as listas de espera parecem infindáveis.

Nascida em França, Olívia Leal era uma criança com apetite que comia regularmente fast food e começou, a partir dos 11 anos, a ter excesso de peso, com a agravante de tomar medicação com cortisona para a epilepsia. Mais tarde, juntou-se a diabetes, o colesterol, a hipertensão e o stress de ser directora financeira numa empresa que a levava a refugiar-se na comida como tentativa de se acalmar. Recorda-se que a primeira vez que pediu ajuda tinha menos de 30 anos e pensava em engravidar. “Tentei ser operada, tinha 82 quilos e disseram-me que não estava com peso suficiente. É chocante ouvir isso”, desabafa, revelando que mede 1,50 metros. Conseguiu perder 12 quilos com a ajuda de uma dieta e engravidou da sua única filha. Com a gravidez atingiu os 105 quilos e aos 106 apanhou uma gripe que a deixou em casa com 17 comprimidos e uma máquina para a apneia do sono. “O médico foi muito sincero. Ou mudava ou tinha pouca esperança de vida”, refere a O MIRANTE numa conversa a propósito do Dia Mundial da Obesidade que se assinala a 4 de Março.

Olívia conseguiu a tão desejada cirurgia, há seis anos, no Hospital de Vila Franca de Xira, em parte porque, explica, os problemas de vesícula aceleraram o processo que se deu em menos de um ano. Três anos depois realizou uma abdominoplastia para eliminar o excesso de pele abdominal que lhe causava desconforto e insegurança e realizou uma lipoaspiração. No primeiro ano após a operação ao estômago perdeu 18 quilos e três meses depois da cirurgia estava no ginásio a fazer 45 minutos de passadeira. Há dois anos chegou aos 52 quilos, consta ao mesmo tempo que alerta para o perigo dos extremos e a importância do acompanhamento psicológico durante todo o processo. “Não podemos fazer a operação para agradar aos outros, temos de achar necessário. A operação é uma ajuda, não é a solução. A solução somos nós”, argumenta, dizendo que nunca pensou que a filha pudesse abraçá-la à volta da cintura.

Operação devolve qualidade de vida

A história de Olívia Leal assemelha-se à de Luísa António, que já tinha excesso de peso e aumentou mais de 30 quilos com a gravidez. Há cerca de sete anos surgiu a tensão alta e um cansaço extremo ao ponto de ter de se encostar no trabalho, quase adormecer a conduzir e a jantar com a família. Numa das vezes foi parar ao hospital e, por suspeita de embolia pulmonar, ficou internada tendo posteriormente sido diagnosticada com apneia do sono. Numa conversa com a médica de família, na qual esta lhe fez ver que não tinha qualidade de vida, aceitou ser reencaminhada para uma consulta de obesidade. Lembra-se do pequeno-almoço que comeu antes da cirurgia porque nunca mais conseguiu comer um igual: uma tosta mista e um leite com chocolate. No dia da operação pesava 110 quilos. Deixou de dormir com a máquina para a apneia do sono e, em Outubro de 2023, foi operada ao peito por causa do excesso de pele estando a ser seguida em Psicologia no Hospital de Santarém.

Segundo a nutricionista Rita Ribeiro, de 34 anos, que dá consultas em Santarém, Coruche, Caldas da Rainha, Lisboa e Torres Vedras, além da terapêutica medicamentosa e alteração de hábitos alimentares e de estilo de vida, a cirurgia da obesidade é considerada uma solução terapêutica segura e eficaz para indivíduos com obesidade mórbida. Num momento prévio à realização da intervenção cirúrgica existe um acompanhamento nutricional especializado com vista a preparar o doente para as alterações nos seus hábitos alimentares pós-cirurgia, mas também a promover mudanças ao nível do padrão alimentar que poderão resultar numa perda de peso pré-cirurgia e que poderão contribuir para um maior sucesso da cirurgia.