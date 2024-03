Ribatejo apostou forte na promoção turística durante a BTL

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR) lançou na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) o calendário anual de eventos na região. O Ribatejo conta com 23 eventos que podem ser consultados através de um QR Code. A ERTAR comprometeu-se ainda a pedir a uma agência de relações públicas que trabalhe com os municípios a comunicação dos eventos para serem melhor promovidos nacional e internacionalmente.

A BTL foi palco para o lançamento do portal Alentejo e Ribatejo Outdoor que reúne 130 percursos pedestres e mais de 140 percursos de bicicleta. A informação passa assim a estar estruturada e acessível aos visitantes dos territórios do Alentejo e Ribatejo. A plataforma integra ainda as etapas dos diferentes Caminhos de Santiago que atravessam a região, e a localização dos centros Cyclin’Portugal, para apoio ao ciclista, e permite descarregar mapas e brochuras. Com o slogan “Ribatejo, Viva a Festa” a ERTAR teve no total mais de 100 expositores, num dos maiores stands da feira.

VFX quer mais alojamento

O município de Vila Franca de Xira brindou na BTL com o Encostas de Xira, vinho medalhado e produzido no concelho. Para além do vinho, o município divulgou junto dos visitantes os eventos anuais mais sonantes, como o Colete Encarnado e a Feira de Outubro ou os passeios no barco varino Liberdade.

Vila Franca de Xira teve um stand principal mas também estava presente no stand do Turismo de Lisboa, beneficiando dos visitantes que procuram actividades nos concelhos limítrofes da capital. “Precisamos de aumentar a capacidade de dormidas no concelho, com a criação de mais hotéis, para que as pessoas fiquem em maior número em Vila Franca de Xira e não fiquem apenas de visita”, disse o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.

O autarca explicou ainda que a câmara está a trabalhar para conseguir um hotel de negócio e a encetar contactos para criar uma unidade hoteleira de cinco estrelas, ligada à arte equestre.

Alpiarça aposta na gastronomia

O município de Alpiarça, presente no stand do Ribatejo, aproveitou a BTL para lançar o Festival Gastronómico que vai decorrer em Junho no concelho. Este ano, sendo um dos municípios Cidade do Vinho, Alpiarça mostrou na feira os vinhos locais. As coudelarias e a gastronomia foram também divulgadas aos visitantes.

A falta de alojamento na região tem sido um entrave ao turismo, segundo Joana Eusébio, técnica de turismo na Câmara de Alpiarça, mas ainda assim a Casa dos Patudos recebe muitos visitantes.