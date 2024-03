Alunos do Entroncamento afirmam que apoio dos pais é fundamental para as boas decisões

Rodrigo Alves, Duarte Ribeiro, Bárbara Coelho e Sofia Kudryavska concordam que o ingresso no ensino superior é uma das decisões mais importantes das suas vidas.

Para Rodrigo Alves, Duarte Ribeiro, Bárbara Coelho e Sofia Kudryavska o ensino secundário representa um período onde são obrigados a tomar decisões para o seu futuro e onde a indecisão muitas vezes aparece. O apoio parental para minimizarem as pressões com que têm de lidar diariamente é fundamental no processo de tomada de decisão no ingresso ao ensino superior, afirmam. O MIRANTE esteve na Feira de Educação, Formação e Empregabilidade do Entroncamento e falou com os estudantes sobre as suas perspectivas de futuro e opiniões acerca do panorama educativo e profissional do país.

Rodrigo Alves, Duarte Ribeiro e Bárbara Coelho são alunos do curso de desporto na Escola Secundária do Entroncamento. Estão no último ano do ensino secundário e o conselho que deixam aos colegas mais novos é seguirem o que gostam e não se deixarem influenciar pelas escolhas e opiniões de terceiros. Os três jovens querem entrar na faculdade no próximo ano. Rodrigo Alves, embora queira ingressar nas Forças Armadas, explica que o ensino superior lhe poderá dar alternativas se as coisas não correrem bem. Bárbara Coelho e Duarte Ribeiro pretendem seguir a licenciatura de Desporto, Natureza e Turismo Activo. Em relação ao mercado de trabalho os dois jovens acreditam que ainda existe pouca oferta para a procura, o que leva muitos a emigrar à procura de soluções e melhores condições de vida.

Alunos de um curso profissional os três colegas acreditam que ainda existe um estigma com o tipo de oferta formativa. “As pessoas acham que os cursos profissionais são mais fáceis e para alunos que não querem estudar ou têm menos capacidades. Eu também pensei que seria assim inicialmente, mas não é verdade. É um curso mais prático e que nos dá muitas ferramentas para entrar no mercado de trabalho”, garante Duarte Ribeiro.

Sofia Kudryavska esteve na dúvida entre o curso de desporto e de artes acabando por escolher a segunda opção por acreditar ser mais adequado aos seus gostos e capacidades. À semelhança dos três colegas, pretende prosseguir para o ensino superior, na área da arquitectura. “O ramo profissional das artes não é fácil. Os artistas são pouco valorizados. Há trabalhos que são extremamente mal pagos e pouco reconhecidos. Arquitectura é uma opção arriscada pela sua complexidade e onde é obrigatório ser muito competente”, afirma a jovem luso-ucraniana. Sofia Kudryavska afirma, com convicção, que o mais importante nas tomadas de decisão é escolher o que se gosta e ter o apoio dos encarregados de educação. “Os jovens precisam de muito apoio nesta fase. De alguém que os ouça, entenda e ajude a definir o caminho a seguir”, vinca.