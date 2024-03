Mais de três milhões de euros para requalificar avenida de acesso ao Santuário de Fátima

Um dos objectivos do mandato do actual executivo de Ourém era requalificar a Avenida Irmã Lúcia de Jesus, em Fátima, projecto que vai custar cerca de 3,3 milhões de euros.

A Avenida Irmã Lúcia de Jesus, mais precisamente o troço entre a Rotunda Sul e o Limite da Zona Urbana de Fátima, vai ser requalificada por cerca de 3,3 milhões de euros, numa empreitada que prevê um prazo de execução de 365 dias. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, salientou que a requalificação era um dos grandes objectivos do actual mandato. “É uma via que se encontra em muito más condições e é muito movimentada. A intervenção irá abranger a requalificação da via, iluminação pública adequada, novos passeios e uma ciclovia que se pretende que seja uma continuação da ciclovia que se inicia no santuário de Nª. Senhora da Ortiga. Se todos os procedimentos pendentes decorrerem dentro da normalidade, prevemos que a obra se possa iniciar no início do Verão”, esclareceu durante a última sessão camarária.

O projecto incide num troço de 2 quilómetros, coincidente com a ex-EN356 e abrangido pelo Plano de Urbanização de Fátima (PUF), e contempla a requalificação de todo o espaço público desta avenida, com a criação de corredores específicos e individualizados para o tráfego automóvel, pedonal e ciclável, associados a uma imagem de modernidade e urbanismo para Fátima.

O projecto prevê sete metros de faixa de rodagem, dois metros de ciclovia no passeio da margem sul e passeio em ambas as margens com 2,5 metros, sempre que possível. Os passeios incluem árvores que protegem os peões da faixa de rodagem, em corredor próprio onde figurará também mobiliário urbano, sinalização de código, iluminação publica e lugares perpendiculares de estacionamento.