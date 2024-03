Oito associações de VFX recebem apoios extraordinários

São oito as associações do concelho de Vila Franca de Xira que vão receber apoios logísticos e financeiros extraordinários do município, no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo, para ajudar a comparticipar os custos com a organização e participação em várias provas desportivas e culturais. A proposta foi aprovada em reunião de câmara e contempla apoios financeiros directos a seis associações: Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso (1.160 euros para ajudar no 12º Raid BTT a 19 de Março); Associação para o Bem-Estar Infantil de VFX (1.960 euros para um evento de musicais clássicos agendado para 4 a 19 de Maio); Associação Cultural e Artística IN, que receberá 1.270 euros para promoção a 11 de Maio do Festival IN Wall; o Motoclube de Alhandra, que receberá 2 mil euros para ajudar na sua 20ª concentração motard, a União Portuguesa de Karaté Kenpo, que receberá dois mil euros para o seu simpósio internacional de kenpo e artes marciais, agendado para os dias 24 a 27 de Maio e, por fim, o Grémio Dramático Povoense, que receberá 600 euros para a sua aldeia natal, a realizar a 7 de Dezembro. As associações que vão receber apoios logísticos serão a União Desportiva Vilafranquense, para realizar o tradicional Xirabasket de 28 a 30 de Março e a Associação Coral Ares Novos, que vai realizar de 9 a 19 de Agosto um curso de direcção coral e técnica vocal.