Vendaval causa estragos em 12 habitações no Arneiro das Milhariças

O fenómeno extremo de vento que atingiu ao final da tarde de sábado, 9 de Março, a freguesia de Arneiro das Milhariças, no concelho de Santarém, causou estragos em cerca de uma dúzia de habitações, sem provocar feridos. Em declarações à agência Lusa, o coordenador da Protecção Civil Municipal de Santarém disse que, pelo menos, 12 casas foram afectadas, embora o levantamento ainda não estivesse concluído.

“Das que estão identificadas são situações ligeiras e que os próprios proprietários já procederam à sua recuperação”, adiantou Carlos Grazina Pedro, acrescentando que ruíram os telhados de dois barracões que tinham tractores debaixo. A situação mais grave, segundo o responsável, está relacionada com a queda de uma chaminé numa habitação, havendo também a registar queda de árvores e postes de electricidade e comunicações afectados.

“Felizmente não houve feridos e os estragos são mesmo estruturais, não existindo registo de danos em viaturas, por exemplo”, referiu. De acordo com Carlos Grazina Pedro, o fenómeno extremo de vento verificou-se numa extensão de dois quilómetros de comprimento em área habitacional, entrando depois numa zona de mato.

Segundo a meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o fenómeno ocorrido em Arneiro das Milhariças poderá ter sido um pequeno tornado. “Na situação meteorológica de sábado existia formação de células convectivas propícias à ocorrência de tornados”, explicou à agência Lusa. No entanto, a técnica do IPM salvaguardou que a situação registada ainda carece de um “estudo aprofundado, que não foi feito”.