Bombeiro de Vila Nova da Barquinha morre num acidente em Espanha

Marco Gaspar, bombeiro do corpo activo do Voluntários de Vila Nova da Barquinha e motorista de pesados, morreu aos 44 anos na noite de sábado, 9 de Março, num acidente de viação ocorrido em Espanha, enquanto desenvolvia a sua actividade profissional. A informação é confirmada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha que, através de um voto de pesar, apresenta as condolências à família e amigos do bombeiro voluntário.

Na mesma nota, a associação humanitária recorda “um homem bom” com uma “exemplar conduta com os colegas e os destacados serviços prestados à população como bombeiro voluntário, fazendo jus ao lema 'vida por vida'”.

Na região foram várias as corporações que lamentaram a morte de Marco Gaspar, nomeadamente os Bombeiros do Município de Tomar e Bombeiros Voluntários de Minde.