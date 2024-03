Subida do caudal não permite às viaturas atravessarem a Estrada do Campo. Um automobilista arriscou e ficou atolado.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Estrada do Campo mantém-se encerrada

Os Bombeiros Voluntários de Benavente tiveram de retirar esta segunda-feira de manhã uma viatura que ficou presa, após ter desrespeitado a sinalização na Estrada do Campo (estrada municipal 1146).

A estrada, localizada entre a Estrada Nacional 10 (recta do cabo) e Estrada Nacional 118, continua encerrada ao trânsito por causa da subida do caudal do rio Sorraia.

A O MIRANTE os Bombeiros de Benavente apelam aos condutores para que respeitem a sinalização.

Já durante o fim-de-semana o Serviço Municipal da Protecção Civil de Vila Franca de Xira tinha emitido um comunicado a dar nota do encerramento da Estrada do Campo, por alagamento da mesma, inviabilizando a passagem de veículos