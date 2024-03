Incêndio provoca uma vítima mortal em Almeirim

Desconhecem-se ainda as causas do incêndio

Uma jovem com deficiência morreu num incêndio na sua habitação em Almeirim, na noite deste domingo, 10 de Março. O fogo iniciou-se por volta da meia-noite numa casa na Rua Mouzinho de Albuquerque e foi combatido pelos Bombeiros de Almeirim. Desconhecem-se ainda as causas do incêndio e o que aconteceu efectivamente para que o mesmo tenha originado uma vítima mortal.