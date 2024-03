Reduzir poluição nos transportes em Vila Franca de Xira

Ao ler o vosso artigo: “Reduzir poluição dos transportes é o maior desafio ambiental em Vila Franca de Xira”, fui alertada para um assunto deveras problemático para os habitantes de VFX, a poluição ambiental derivada de ter a maior auto-estrada do país a atravessá-la e também a Ponte Marechal Carmona.

A câmara assobia para o ar e noticiou há uns meses, num dos seus pasquins periódicos, um estudo sobre a melhoria do ar, feito pela Universidade Nova, mas feito durante o auge da pandemia e informou que o controlo periódico era feito por um posto fixo em Alverca. Ou seja, a qualidade do ar tinha melhorado muito… Ridículo.

Só quem não vê e ouve e respira o ar em Vila Franca de Xira poderá acreditar em tais estudos. Só para terem uma ideia, anexo foto do que é o habitual tráfego na ponte. E para isto, o que dirá a câmara aos jornalistas? Já que aos cidadãos diz que está tudo bem.

Fátima Fajardo