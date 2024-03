Casa dos Beirões no Ribatejo quer concluir obra do novo complexo social

A Associação Casa dos Beirões no Ribatejo, fundada em 2000, tem como objectivo principal a conclusão da construção do complexo social na urbanização do Casal do Pereiro, na localidade do Grainho, em Santarém. Colectividade tem quase um milhar de sócios.

A Associação Casa dos Beirões no Ribatejo está perto de atingir um milhar de sócios pagantes, muito devido à actividade regular que tem desenvolvido no concelho de Santarém e não só. Somando o número de sócios aos respectivos cônjuges e filhos, que usufruem das mesmas regalias, a associação chega directamente a mais de 1.500 pessoas.

Dionísio Abreu de Campos, 77 anos, é o actual presidente da direcção e um dos fundadores da colectividade, criada a 3 de Outubro de 2000. Dionísio Abreu de Campos tem na sua equipa Carlos Marçal, vice-presidente, Manuel Melheiras, tesoureiro, Carlos Martinho, secretário, e Jorge Cardoso, vogal. O presidente explica a O MIRANTE que o objectivo inicial da associação era a criação de um espaço de convívio diferenciado. Com o passar do tempo, e depois de perceberem a falta de estruturas sociais para idosos no concelho, colocaram em cima da mesa a hipótese da construção de um complexo social.

Mais de metade dos actuais sócios da associação tem uma idade superior a 70 anos. Em 2014 iniciou-se o projecto do complexo social e em 2018 deu-se início à obra. A empreitada engloba um lar, um centro de dia, a prestação de apoio domiciliário e um centro de convívio. O investimento total previsto ronda os 2,1 milhões euros. Dionísio Abreu de Campos explica que a associação não tem capacidades financeiras para finalizar a obra e por isso tem existido uma colaboração com a Câmara Municipal de Santarém, que vai apoiar em cerca de 150 mil euros sendo que cerca de 70 mil euros já foram atribuídos.

Embora ainda falte muito para concluir a obra, já está construído um salão, a recepção, biblioteca, três salas da área administrativa, um posto médico, três salas de fisioterapia, espaço de lavandaria, o salão que serve para centro de dia e convívio e parte da cozinha. O que está por finalizar são os acabamentos da primeira área já construída e a construção do bloco do lar. Cerca de 500 mil euros já foram investidos na obra. A área total é de 2.100 metros quadrados e as obras estão a decorrer na localidade do Grainho, em Santarém, na urbanização do Casal do Pereiro. O lar vai ter 20 quartos (40 utentes) sendo que o apoio domiciliário vai ser dado a meia centena de pessoas. O centro de dia visa acolher 25 pessoas.