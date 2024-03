Os Bombeiros de Pernes foram alertados para a queda de um homem no poço, na União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale Figueira, em circunstâncias que não foram explicadas.

Homem morre após queda num poço no concelho de Santarém

Um homem morreu esta terça-feira, 12 de Março, após cair num poço no concelho de Santarém, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

Pelas 15h10, os Bombeiros de Pernes foram alertados para a queda de um homem no poço, na União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale Figueira, em circunstâncias que não foram explicadas pela mesma fonte à Lusa. Os meios de socorro resgataram a vítima, mas já sem vida. No local, estiveram 16 operacionais e sete viaturas, incluindo meios dos bombeiros de Pernes e da GNR.