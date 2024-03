Luís Serafim lidera o Comando Distrital da PSP de Santarém

O superintendente Luís Serafim já tomou posse como comandante da PSP no distrito de Santarém. Entre diversos outros cargos de liderança, foi comandante do Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia.

O superintendente Luís Carlos Silva Serafim tomou posse a 7 de Março como novo comandante do Comando Distrital de Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santarém, no seguimento do despacho do ministro da Administração Interna, de 29 de Janeiro de 2024. Luís Serafim tem 50 anos, possui licenciatura em Ciências Policiais, pela Escola Superior de Polícia, actual Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Substitui nas funções o superintendente Paulo Quinteiro.

Luís Serafim é também licenciado em Língua e Cultura Portuguesa (Língua Estrangeira) e pós-graduado em Ciências Policiais, com a especialização em Segurança Interna. A sua formação profissional inclui ainda diversos cursos técnicos e de especialidade. Pertence ao grupo de peritos da Comissão Europeia para a área do licenciamento, fiscalização e legislação da actividade de segurança privada, tendo prestado serviço no território do Kosovo, de 2009 a 2010, no âmbito desta especialidade

Ao longo da sua carreira, Luís Serafim desempenhou múltiplas funções de comando e direcção, nomeadamente as de comandante das Brigadas Anticrime da Divisão Policial de Cascais e as de comandante da PSP de Sintra, bem como no Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia, onde foi comandante de grupo e director do 33.º Curso de Ordem Pública. Na Direcção Nacional da PSP, foi chefe de divisão e director do Departamento de Segurança Privada, em suplência. Nos últimos cinco anos, desempenhou funções de inspector na Inspecção Nacional da PSP.