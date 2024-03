Ricardo Gonçalves não abdica de apoiar a festa brava apesar das críticas nas redes sociais

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves PSD), diz que tem sido “enxovalhado” nas suas páginas nas redes sociais sempre que coloca publicações a divulgar corridas de toiros na cidade, mas garante que não abdicará de defender a festa brava e as tradições ribatejanas, por muitas críticas que lhe dirijam e nomes que lhe chamem.

Na reunião do executivo de 11 de Março, em vésperas do início de mais umas Festas de São José, que conta no programa com uma corrida de toiros na Monumental Celestino Graça, Ricardo Gonçalves admitiu que “é com alguma mágoa” que constata essas reacções às suas publicações, onde é “enxovalhado”. Referindo que é “tolerante” em relação às críticas, garantiu que enquanto estiver à frente do município não deixará de defender as tradições.

Em relação à compra, pelo município, de bilhetes para corridas de toiros para posterior oferta, Ricardo Gonçalves assume a continuidade dessa política que já vem de anteriores mandatos e recorda a quem o censura que a Câmara de Santarém também compra espectáculos musicais para oferecer aos munícipes durante as festas.