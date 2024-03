Simpósio sobre o suicídio na Escola Superior de Educação de Santarém

Está a decorrer até sexta-feira, dia 15, na Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém, o Simpósio de Estudantes sobre Suicídio, sobre o papel do educador social na prevenção e tratamento do comportamento suicida.

A acção é identificada como um "Blended Intensive Program Erasmus +" - um intercâmbio híbrido envolvendo actividades presenciais e à distância. Participam estudantes e professores do ensino superior da Alemanha, Áustria, Bélgica, Lituânia e Portugal

O objectivo é "aprender em conjunto, inspirar e ser inspirado e estimular a interacção entre estudantes sobre um tema que tem um impacto substancial no campo de trabalho sociocultural.", refere a organização, lembrando que o suicídio é um problema mundial que afecta tanto jovens como pessoas adultas, que pode ser culturalmente difícil e que, muitas vezes, continua a ser tabu.

O simpósio de Santarém comporta quatro reuniões online com os participantes. Duas para apresentação dos mesmos e divulgação de números e factos relacionados com tema, em cada país; uma reunião de acompanhamento e uma reunião de reflexão para avaliação do Projecto.

A parte do programa presencial inclui uma abordagem dos aspectos psicológicos, sociológicos e filosóficos do suicídio; conteúdos sobre diagnóstico social e prevenção e formas de lidar com o luto; o Suicídio na comunidade LGBTQ, narração de histórias na cidade de Santarém, visita botânica ao campus do Politécnico, jantar português e jantar internacional.

O programa inclui ainda energizers, produção de podcasts (com a colaboração da Waves Of Youth) e actividades artísticas e socioeducativas baseadas num conceito inovador de “Escape room, Safe room, No room” (com a colaboração da empresa Produções Fixe e a Associação Pictorin). Na quinta-feira, dia 14 de Março, pelas 20h30, no Auditório 1, haverá um concerto de jazz de entrada livre, gratuito e aberto à comunidade local.