Alunos de Mação participam na actividade política do concelho

Várias dezenas de alunos marcaram presença na última sessão de Assembleia Municipal de Mação, que decorreu no auditório principal da Escola Básica 2,3/S de Mação. Os jovens estudantes não se fizeram rogados e aproveitaram para questionar o executivo, liderado por Vasco Estrela, sobre alguns problemas.

A aluna Maria Beatriz, por exemplo, questionou o executivo sobre o ponto de situação do Parque de Campismo da Ortiga que, recorde-se, está encerrado devido a um diferendo entre o município de Mação, proprietário do recinto, e a empresa que o explorava. Martim Marques, outro dos alunos que pediu a palavra, aproveitou para perguntar sobre o que estava a ser feito no âmbito do turismo em Mação e de que maneira o sector tem contribuído para a boa saúde financeira do comércio local, nomeadamente nas aldeias mais pequenas.

Vasco Estrela, presidente da autarquia, congratulou os alunos pelas questões apresentadas considerando-as muito pertinentes. Sobre o turismo nas aldeias e desenvolvimento dos pequenos negócios o autarca explicou que o desafio era saber como agir de maneira diferente e cativar as pessoas a visitar as aldeias mais isoladas do concelho. “As Rotas de Mação passam junto a alguns pontos mais isolados do nosso concelho e contribuem para a dinâmica dos negócios locais como cafés, por exemplo. Temos trabalhado para criar actratividade nos locais, além das praias fluviais que temos e dos miradouros”, referiu Vasco Estrela, explicando que o principal desafio é garantir que as pessoas fiquem o mais tempo possível no território.

Sobre o Parque de Campismo de Ortiga foi o vereador Vasco Marques a responder. “No Verão tivemos alguns problemas e foi necessário encerrar devido a equipamentos que não estavam a funcionar devidamente. A concessão que tínhamos agendada entretanto foi cancelada e hoje mesmo, nesta assembleia, iremos votar o lançamento de um novo concurso”, explicou Vasco Marques, lançamento esse que foi aprovado por maioria com oito abstenções.