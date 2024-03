Caminhada da mulher em Aveiras de Cima

Iniciativa realiza-se no domingo, 17 de Março, com encontro na Junta de Aveiras de Cima.

A freguesia de Aveiras de Cima vai receber, no domingo, 17 de Março, mais uma actividade PAFT – Programa de Atividade Física para Todos, promovida pela Câmara de Azambuja em parceria com a junta de freguesia.

O percurso vai ter cerca de 10 quilómetros de nível de dificuldade técnica médio/alto e nível de dificuldade física médio/alto, contando com o acompanhamento permanente de um carro de apoio. A proposta é para conviver e apreciar, em caminhada, as paisagens da freguesia de Aveiras de Cima, em comemoração do Dia Internacional da Mulher, que se assinala anualmente a 8 de Março. O encontro está marcado para as 09h00 na sede da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.

À semelhança de todas as iniciativas “PAFT Fins-de-Semana”, esta actividade é gratuita e aberta à comunidade. Para participar é obrigatória inscrição, que pode ser realizada no próprio dia e local ou online, através dos formulários de inscrição, até 14 de Março.