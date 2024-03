Detido por violência doméstica na Chamusca

GNR deteve homem de 60 anos por violência doméstica sobre a companheira, no concelho da Chamusca

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um homem de 60 anos foi detido pela GNR por violência doméstica a 7 de Março, no concelho de Chamusca. No âmbito da investigação levada a cabo pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) foi possível apurar que o suspeito exercia violência psicológica sobre a companheira de 60 anos.

No decurso das diligências policias foram implementadas medidas de protecção à vítima para proteger as suas condições de segurança e saúde. Foram ainda realizados dois mandatos de busca, domiciliária e ao veículo do suspeito, que resultaram na apreensão de um punhal. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Ministério Público.