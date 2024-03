Ferreira do Zêzere entrega medalhas no Dia da Freguesia

Cerimónia vai decorrer no salão nobre da Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, no dia 17 de Março

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere vai comemorar o Dia da Freguesia, pela terceira vez, para assinalar os 511 anos da atribuição de foral à vila por D. Manuel I, no próximo domingo, 17 de Março. As celebrações incluem uma sessão solene que se realiza pelas 15h30, no salão nobre, onde vão entregar Medalhas de Honra da Freguesia ao Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere, Centro Recreativo e Cultural dos Carvalhais, Moto Clube de Ferreira do Zêzere e Fundação Maria Dias Ferreira, e ainda a Marta Flores, Tiago Flores e Cash pelo título de campeão do mundo.