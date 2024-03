Santarém distingue personalidades no feriado municipal

José Júlio Eloy (a título póstumo), Escola Superior de Saúde, Joaquim Magalhães Mota (a título póstumo), Vítor Serrão e Jorge Custódio vão ser agraciados com a Medalha de Ouro do Município de Santarém.

O executivo da Câmara de Santarém aprovou na reunião de 11 de Março a atribuição de medalhas municipais a uma série de entidades e personalidades, algumas destas já falecidas. A cerimónia de entrega das distinções está prevista para o feriado municipal, que se celebra a 19 de Março. Com a Medalha de Ouro do Município de Santarém vão ser agraciados o empresário José Júlio Eloy (a título póstumo), Escola Superior de Saúde, o político e advogado Joaquim Magalhães Mota (a título póstumo) e os historiadores Vítor Serrão e Jorge Custódio.

A Medalha de Prata vai ser atribuída ao antigo presidente do Politécnico de santarém Jorge Justino, enquanto a Medalha de Valor e Altruísmo do Município de Santarém homenageia o médico Torres Paulo a título póstumo. Com a Medalha de Mérito vão ser distinguidos António Júlio dos Santos, Fernando Diniz Ferreira, José Carlos Lucas (a título póstumo), Ricardo Rhodes Sérgio e Serafina Moreira, no sector da Cultura; Joaquim Pedro Torres, António Cruz Costa, Jaime Carvalho e José Pereira Manata, no sector das Actividades Económicas; Maria Martins e José Manuel Constantino, na área do Desporto; e Miguel Castanho, na Ciência.

Durante a apreciação desse ponto, o vereador Nuno Domingos (PS), que é o representante do executivo na comissão da medalha municipal, considerou que estes momentos são muito importantes para as comunidades, por reconhecerem o mérito de concidadãos e instituições, referindo que vale a pena olhar para a história de vida dessas personalidades pelo exemplo que constituem.