Tomar comemorou Dia da Cidade com promessas de melhoria da qualidade de vida

O Dia da Cidade de Tomar assinalou-se a 1 de Março com a celebração dos 864 anos da fundação do Castelo Templário. As cerimónias oficiais começaram com o desfile na Praça da República dos Bombeiros de Tomar, Exército, Guarda Nacional Republicana e várias instituições e associações do concelho. A cerimónia prosseguiu com a sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar, no Cine-Teatro Paraíso, que contou com a intervenção de representantes dos grupos municipais, do presidente da Assembleia Municipal de Tomar e do presidente da câmara.

Hugo Cristóvão começou por destacar a qualidade de vida que é preciso dar aos munícipes e a necessidade de valorizar o património natural do concelho. O autarca afirmou também ser fundamental apostar na Educação, na oferta desportiva e cultural, nos apoios sociais aos mais necessitados e nas preocupações ambientais, assim como os requisitos com a saúde ou com o bem-estar animal, “que é também cada vez mais premência na maioria dos cidadãos”. Hugo Cristóvão salientou que “a qualidade de vida também gera economia”.

O autarca continuou mencionando os desafios que enfrentam actualmente na área da habitação. “É o maior desafio para o qual estamos a trabalhar para que haja oferta no nosso território”, disse. A contínua modernização do sector empresarial e a fixação de novas áreas de actividade são outros dos desafios que a autarquia tem pela frente, revela.

O presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Hugo Costa, realçou a importância do papel dos deputados municipais como representantes da pluralidade e do debate democrático. Acrescentou que vão abrir as comemorações às escolas para transmitir aos jovens a importância da democracia e os seus valores. “Não devemos culpar os jovens pela não participação, devemos compreender o que pensam e motivá-los a ser parte activa do presente”, afirmou.

A sessão solene encerrou com a homenagem e entrega de medalhas a empresas, pessoas e instituições que marcam ou marcaram a diferença no concelho, bem como aos funcionários do município com 25 e 35 anos de serviço e os aposentados durante o ano transacto. A Medalha Municipal de Mérito foi atribuída António Ferreira, José Vidal, Gracinda Mateus, Destilaria Ferreira Gomes & Filhos, Farmácia Central, Café Caravela, Café da Tonita, Padaria do Pintado, Padaria dos Brazões, Tipografia Impotol, Tipografia Comercial de Tomar e Tipografia Tipomar. Com a Medalha de Honra do Município foram distinguidos Pedro Marques, António Paiva, Fernando Sousa, Carlos Carrão, Anabela Freitas, Luís Madureira, Luiz Oosterbeek e Mário Formiga. A Medalha Municipal de Valor Desportivo foi entregue a Tiago Silva.