ULS Lezíria acolhe 27.ª edição do “Caminho dos Hospitais”

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) é há 40 anos a organização com maior representatividade dos profissionais com funções de administração e gestão na área da saúde em Portugal.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) recebe no dia 15 de Março a 27.ª Edição do “Caminho dos Hospitais”, promovida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), que terá lugar no Auditório do Hospital Distrital de Santarém. Esta edição será dedicada ao tema “Respostas aos Desafios da Actualidade" e incidirá sobre áreas, projectos e desafios da ULS Lezíria no contexto da Integração de cuidados e transição para as ULS.

Além de envolver a participação de vários profissionais de saúde da ULS Lezíria, a sessão contará com as intervenções de especialistas nacionais, nomeadamente de Xavier Barreto, presidente da APAH, de Adelaide Belo, presidente da Associação Portuguesa para a Integração de Cuidados (PAFIC), e de Ana Amélia Silva, vogal executiva do Conselho de Administração da ULS do Alto Alentejo.

O “Caminho dos Hospitais” é uma iniciativa da APAH que teve o seu início em Julho de 2016, traduzindo-se numa aposta na proximidade à comunidade hospitalar que visa atenuar situações de periferia através de visitas e reuniões programáticas às instituições do SNS, de forma descentralizada, dando especial enfoque a questões da actualidade. A par da articulação com os Administradores Hospitalares locais, na sua génese está a comunicação, a cooperação e a excelência no contacto com os conselhos de administração, inteirando-se da realidade e dos desafios de cada hospital e promovendo a qualidade da gestão hospitalar. Em paralelo são organizadas conferências/debate temáticas para as quais a APAH convida todos os associados e a comunidade hospitalar e da saúde a participar.