A nutricionista que quer fazer a diferença nas escolas de Benavente

Quarenta por cento dos alunos do concelho de Benavente tinham excesso de peso ou obesidade no ano lectivo 2021/2022, um número acima da média nacional. A conclusão decorreu da avaliação antropométrica realizada nesse ano, desde o ensino pré-escolar ao secundário, em que os alunos foram medidos e pesados. O resultado reflecte a alimentação das gerações mais novas, que é pobre, pouco variada e à base de comida rápida. Hábitos que já vêm de casa. Os números preocupantes levaram a Câmara de Benavente a actuar para baixar esses indicadores. A Divisão de Educação avaliou com os nutricionistas do município a adesão ao padrão alimentar mediterrânico, que é a dieta portuguesa, considerada das mais saudáveis do mundo.

Da cidade para o campo

Rute Espanhol é natural de Cascais onde passou a infância. Licenciou-se em Biologia na Universidade de Évora e esteve dez anos fora do país em busca de melhores condições de vida e para conhecer outras culturas. Viveu na Suécia, Suíça, França e Maurícia mas sempre com intenção de regressar a Portugal. O retorno deu-se depois do nascimento das duas filhas, em Berna, capital da Suíça.

No Porto tirou uma segunda licenciatura em Ciências da Nutrição e alimentação. Uma escolha óbvia para Rute Espanhol que considera uma especialização da Biologia Humana. Até ter a cédula profissional de nutricionista foi um percurso longo. Já era mãe quando fez estágio curricular e estágio profissional na área.

Atraída pela alimentação colectiva e apostada em fazer diferença na comunidade candidatou-se a trabalhar na Câmara de Benavente, onde está há cinco anos na Divisão de Educação. Vive há oito anos no concelho porque adora viver no campo e poder sair com os cães para passear à vontade sem o trânsito das grandes cidades.