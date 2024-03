Alterações ao trânsito em Santarém durante as Festas de São José

O acesso à Praça do Município estará interditado à circulação rodoviária, no dia 15 de Março, entre as 17h00 e as 18h30; das 18h00 do dia 15 de Março até às 12h00 do dia 20 de Março, a entrada e saída do Campo Infante da Câmara e do parque de estacionamento aí existente, far-se-á pela Rua Eng.º António José Souto Barreiros Mota, ficando a saída do Campo Infante da Câmara condicionada à obrigatoriedade de viragem à direita no entroncamento com a Avenida D. Afonso Henriques.

A autarquia informa também que de 15 a 20 de Março, e de forma a garantir a acessibilidade a empresas, entidades e moradores locais, será permitida a circulação pelo acesso junto à Praça de Touros, em direcção à Casa do Campino e saída pela Estrada do Poço do Reto, impondo-se a obrigatoriedade de viragem à direita no entroncamento com a Avenida da Escola Prática de Cavalaria (Ex-Estrada da Calçadinha EN 3 (D). Exceptua-se nesse período a faixa horária entre as 18h00 e as 02h00, em que esse acesso se reserva, apenas, ao apoio necessário à realização das Festas e dos espectáculos tauromáquicos. Na Avenida da Escola Prática de Cavalaria, no sentido Santarém-Cartaxo, não será permitido virar à esquerda, no acesso à Estrada do Poço do Reto.

Para garantir uma zona de circulação e evacuação de meios de socorro, será suspensa da circulação rodoviária, com excepção dos moradores, no troço da Rua Eng.º António José Souto Barreiros Mota, entre a sede dos Scalabis Night Runners e o Campo Chã das Padeiras, entre as 18h00 do dia 15 de Março e as 21h00 do dia 19 de Março. Exceptua-se o período entre as 23h30 do dia 18 de Março e a 01h00 do dia 19 de Março, em que o troço do referido arruamento estará interditado à circulação rodoviária;

Durante as festas, será proibida a circulação e o estacionamento a veículos automóveis pesados na Rua Eng.º. António José Souto Barreiros Mota, no parque de estacionamento localizado no Campo Infante da Câmara, frente à sede da Académica de Santarém e na envolvente da Praça de Touros Celestino Graça, com excepção dos veículos ao serviço da Câmara de Santarém e de apoio ao evento.

É também interdito o estacionamento no recinto do “Mercado Quinzenal”, no Campo Infante da Câmara, das 08h00 do dia 10 de Março até às 18h00 do dia 20 de Março. Das 18h00 do dia 15 de Março até às 24h00 do dia 16 de Março, será proibido o acesso e o estacionamento na zona envolvente à Praça de Touros Celestino Graça.

O Desfile Etnográfico dos Ranchos Folclóricos do Concelho, a Procissão de S. José e o Cortejo, realizar-se-ão, respetivamente, no dia 16 de Março, pelas 11h30, e no dia 19 de Março, pelas 11h45, ocorrendo para ambas as situações, a suspensão momentânea da circulação rodoviária.

Percurso do Desfile Etnográfico dos Ranchos Folclóricos do Concelho: Praça Sá da Bandeira (início), simultaneamente nas ruas, Capelo e Ivens, Serpa Pinto e Guilherme de Azevedo, Rua Dr. Teixeira Guedes, Largo Cândido dos Reis (rotunda), Avenida Marquês de Sá da Bandeira, Avenida D. Afonso Henriques e Campo Infante da Câmara (Recinto das Festas de S. José).

Percurso da Procissão de S. José: Praça Sá da Bandeira (início), Rua Capelo e Ivens, Rua 1.º de Dezembro, Largo de Marvila, Praça Visconde Serra do Pilar, Rua Serpa Pinto e Praça Sá da Bandeira (final).