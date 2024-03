Arranjo de ruas em Charneca de Alcorochel vai finalmente avançar

Autarca do município garante que vai arrancar a elaboração do projecto e que já se sabe que os trabalhos vão custar 250 mil euros. Novidade surge na sequência de intervenção de moradora que quer ser ressarcida pelos estragos que as más condições das estradas provocaram na sua viatura.

Maria Alves voltou ao fim de mês e meio à reunião do executivo municipal para reclamar novamente do mau estado das ruas

O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), afiançou na última reunião pública do executivo municipal, realizada a 13 de Março, que vai arrancar para a fase de elaboração do projecto a requalificação das ruas do Mirante, da Escola e largo do cemitério, em Charneca de Alcorochel. O arranjo daquelas ruas tem sido muito contestado pela população que, mais uma vez, se fez representar em reunião de câmara pela moradora Maria Alves que usou da palavra para alertar para o mau estado daquelas vias.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.