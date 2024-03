Câmara de Torres Novas promove visita às Grutas de Lapas

O município de Torres Novas vai organizar um passeio geocultural para dar a conhecer as Grutas de Lapas classificadas como Imóvel de Interesse Público desde 1943. A iniciativa está agendada para dia 24 de Março, com concentração pelas 09h30, na Destilaria Manuel Vieira – Fábrica de Álcool de Lapas.

A actividade integrada na Semana dos Parceiros do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, percorre um total de dois quilómetros pelas galerias subterrâneas escavadas em tufos calcários (calcário mole) e pretende descobrir o terraço fluvial com antigas pedreiras de tufo calcário. O percurso tem uma duração prevista de 2h30, com inscrição gratuita e obrigatória, adequado a todas as idades.