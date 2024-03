A empreitada visou dotar o espaço de uma pequena zona de estacionamento e simultaneamente disciplinar o espaço de acesso aos balneários e ao recinto desportivo do Moçarriense.

Requalificada zona envolvente ao campo do Moçarriense

A Junta de Freguesia de Moçarria vai receber um apoio financeiro de 133.919 euros da Câmara de Santarém para suportar os custos com a requalificação da zona envolvente aos balneários do campo de futebol do Centro de Cultura Recreio e Desporto Moçarriense.

A empreitada visou dotar o espaço de uma pequena zona de estacionamento e simultaneamente disciplinar o espaço de acesso aos balneários e ao recinto desportivo do Moçarriense. Foi ainda criada uma rede de iluminação pública para servir toda a zona de acesso aos balneários, fornecendo uma maior visibilidade e segurança a todos os que usufruem do espaço.