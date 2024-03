Testemunho das “Filhas de Abril” em Alpiarça

Foram várias as mulheres que contaram, durante a tertúlia "Filhas de Abril", que decorreu em Alpiarça, as suas memórias durante os anos de ditadura

O pai de Herculana Velez era funcionário do Partido Comunista Português (PCP), que lutava por melhores condições salariais e de vida do povo em plena ditadura salazarista, entrou para a clandestinidade com a esposa e a filha, na altura com dois anos. Herculana Velez viveu nessas condições até aos oito anos e as memórias que guarda desses tempos foi de viver isolada e não ter amigos. A família andava sempre de terra em terra, sobretudo durante a noite, e vivia em casas arranjadas pelo partido. Os seus companheiros e amigos foram um coelho, um pintassilgo e um pinto.