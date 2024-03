Abrantes assina protocolo com PSP para instalação de videovigilância na cidade

Instalação do sistema de videovigilância na cidade de Abrantes visa aumentar a segurança e prevenir a criminalidade. Numa fase posterior é intenção do município alargar a medida a outras zonas do concelho.

A Câmara de Abrantes e a Polícia de Segurança Pública (PSP) assinaram na quinta-feira, 14 de Março, o protocolo de cooperação, com a duração de três anos renováveis, para a instalação de câmaras de videovigilância na cidade. O acto contou com as presenças do presidente do município, Manuel Valamatos, do comandante distrital de Santarém da PSP, Luís Serafim, do comandante da Divisão Policial de Tomar, Bruno Soares, e da comandante da Esquadra da PSP de Abrantes, Ana Menino.

Manuel Valamatos destacou que “a PSP tem vindo sempre a fazer o seu trabalho com responsabilidade” e salientou que “esta assinatura marca a decisão conjunta de instalar câmaras de videovigilância em algumas zonas da cidade”, nomeadamente em zonas de maior registo de ocorrências criminais, vias de comunicação e pontes isoladas, mas de importância relevante no contexto da deslocação pedonal, como por exemplo as praças, o jardim do castelo, o parque de S. Lourenço ou o Aquapolis.

“O objectivo desta decisão, que tem vindo a ser trabalhada há cerca de um ano, é proporcionar melhores condições de bem-estar e segurança aos munícipes e a todos os que visitam o concelho”, referiu autarca, citado em nota de imprensa, destacando que a videovigilância “uma acção complementar ao serviço da PSP”.

Por sua vez, o comandante Luís Serafim, referiu que a PSP tem vindo a estabelecer com várias autarquias protocolos neste âmbito, sublinhando que a videovigilância é entendida “como um mecanismo que auxilia e tranquiliza ainda mais a segurança”, assim como a “investigação e recolha de meios de prova”.

No âmbito deste protocolo, a câmara municipal vai assegurar a instalação e manutenção dos equipamentos, cabendo à PSP a monitorização das imagens e consequentes acções. Embora ainda não esteja definido o investimento ou os locais para a instalação dos primeiros equipamentos de videovigilância na cidade, o município fez saber que é sua intenção alargar o projecto a outras zonas do concelho.