Acidente aparatoso em VFX provoca dois feridos

Um casal de idosos ficou ferido sem gravidade pouco depois das 12h00 desta sexta-feira, 15 de Março, no centro da cidade de Vila Franca de Xira quando o automóvel que conduziam galgou outro veículo que estavam estacionado.

O acidente aconteceu na zona da quinta da mina, debaixo do viaduto da Auto-Estrada do Norte (A1) e as causas do acidente são ainda desconhecidas.

Os bombeiros tiveram de desencarcerar os dois ocupantes que foram transportados ao hospital por precaução.