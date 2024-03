Alhandra despediu-se do ex-presidente Luís Filipe Dias

A comunidade de Alhandra despediu-se terça-feira, 12 de Março, de Luís Filipe Dias, que foi presidente da Junta de Freguesia de Alhandra pelo Partido Socialista e morreu aos 66 anos vítima de pneumonia.

Ao funeral compareceram mais de uma centena de pessoas que quiseram homenagear o ex-autarca que foi, entre outros, um dos impulsionadores da primeira Loja Social de Alhandra e o primeiro presidente da junta após a União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.

Luís Filipe Dias deu entrada no Hospital de Vila Franca de Xira há cerca de um mês com uma perna partida e acabou por ser na unidade hospitalar, enquanto lá estava internado, que acabou por contrair a pneumonia que o veio a vitimar. Homem que sempre se confessou “mais de trabalho do que de palavras”, como disse a O MIRANTE numa ocasião, nasceu em em Castelejo, concelho do Fundão. O pai era tesoureiro nas minas da Panasqueira e quando se viu no desemprego veio para o concelho de Vila Franca de Xira. A sua primeira residência foi no Sobralinho. Luís Dias era casado, analista químico de profissão e militante do PS. Foi uma figura sempre presente no movimento associativo da vila de Alhandra, tendo passado pelas direcções do Alhandra Sporting Club, associação de pais e fez também parte da última direcção da Cooperativa dos Trabalhadores da Cimpor. A sustentabilidade ambiental e a requalificação urbana da freguesia foram os seus cavalos de batalha nas campanhas eleitorais. Era uma pessoa querida da comunidade e conhecido por ocupar os tempos livres com a família e dedicado à leitura.