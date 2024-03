partilhe no Facebook

Cerimónias fúnebres do advogado José Amaral realizam-se esta sexta-feira

As cerimónias fúnebres do advogado José Manuel Amaral, que morreu aos 73 anos colhido por um comboio na desactivada estação de Mouriscas, concelho de Abrantes, decorrem esta sexta-feira, 15 de Março, pelas 14h30. Com saída da Igreja da Misericórdia de Abrantes, o corpo segue depois em cortejo para o Cemitério de Santa Catarina.

A família do advogado, que faleceu na terça-feira, 12 de Março, pede para os advogados/advogadas presentes usarem traje profissional.

José Manuel Amaral, nascido a 26 de Julho de 1950, licenciou-se em 1976 pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e inscreveu-se como advogado em 1977, tendo exercido actividade na Comarca do Abrantes. A Ordem dos Advogados, na pessoa da bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro e o conselho geral manifestaram, através de nota divulgada, profundo pesar pelo falecimento José Amaral.