Granja mantém tradição do Baile da Pinha

No meio do salão da Sociedade Recreativa da Granja, Vialonga, esteve erguida uma pinha com 70 anos, oferecida por um sócio, e que tem regulamento próprio. É uma das duas existentes no país, feita à mão pelo mesmo autor, e não pode sair das instalações da sociedade. A pinha é o centro das atenções uma vez por ano, quando três semanas depois do Carnaval se realiza o tradicional baile da pinha. A tradição pode já não ser o que era, mas no dia 2 de Março 30 pares de dançarinos, dos 15 aos 83 anos, participaram no baile da pinha.

A pinha na Granja é composta por 16 gomos, cada um com três fitas, e podem participar no máximo 48 pares. São chamados um a um por sorteio e puxam uma fita. É coroado rei e rainha da pinha o par que acertar na fita que abre o engenhoso artefacto.