Mães sem creche para filhos exigem soluções imediatas

O futuro laboral continua incerto para as mães do concelho de Benavente que não têm creche onde deixar os filhos por falta de oferta pública e privada no concelho. Andreia Ferreira, com um filho nascido em Julho de 2023, diz que ou escolhe pagar 400 euros numa creche privada, fora do concelho, ou escolhe pagar a renda da casa. “Coloquei licença alargada, que não paga contas, mas os oito meses de tempo máximo está a acabar e continuo sem alternativa. Vou regressar ao trabalho e estou a entrar em desespero porque não tenho rede de apoio. Eu fui criada com os meus avós mas o meu filho não tem essa possibilidade”, diz.