Moradores do Porto Alto exigem melhores condições

Alguns moradores do Bairro 1º de Maio, no Porto Alto, queixam-se que a zona está degradada. Francisco Simões diz que há passeios por construir junto das hortas, águas sujas que escorrem pela estrada e problemas com postes de telecomunicações. O morador sublinha “sentir-se mal dentro do bairro” e que está a ser ponderada a criação de uma comissão de moradores para exigir melhorias ao poder político.

De acordo com o residente, o problema dos postes de telecomunicações dura há um ano e as empresas remetem para a câmara a resolução. Já a câmara diz que é com as empresas. Francisco Simões considera ainda que as duas chaminés da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) podiam ser deslocalizadas uma vez que estão a ocupar zona de passeio.