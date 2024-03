partilhe no Facebook

Festa dos Tabuleiros contribuiu para o aumento do número de dormidas no concelho de Tomar em 2023

Tomar com 130 mil dormidas e meio milhão de visitas

O número de turistas que pernoitam no concelho de Tomar aumentou 8,34% (10.371 dormidas) em 2023 em relação ao período homólogo, totalizando mais de 134 mil dormidas. A informação foi dada em reunião de câmara pela vice-presidente, Filipa Fernandes, que fez o balanço da actividade turística no concelho mediante recolha de dados feita pelos serviços de turismo do município.