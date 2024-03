Zibreira vai ganhar um polidesportivo exterior

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Junto ao espaço multiusos da Zibreira, concelho de Torres Novas, vai ser construído um polidesportivo exterior para a prática das modalidades de futebol, andebol, basquetebol e voleibol, que terá um edifício de apoio com balneários e zonas verdes e de circulação. A empreitada foi adjudicada à empresa Breve Circuito - Engenharia, Lda, pelo valor de 396.039 euros (mais IVA) e com prazo de execução de 270 dias.

A empreitada, refere o município, tem como objectivo permitir a realização de eventos desportivos e de lazer que irão contribuir para melhorar as dinâmicas desportivas e sociais dos habitantes da freguesia de Zibreira.

Os trabalhos incluem, entre outros, a desmatação da área de intervenção, demolição de pavimento existente para adaptação, escavação ou aterro para preparação de caixa de pavimento, execução de balneários com fornecimento e aplicação de tout-venant, fornecimento e assentamento de paredes sobre laje de isolamento térmico, revestimento de paredes com execução de salpisco, emboço e reboco com aditivo hidrófugo, marcações de linhas de campos desportivos, instalação de equipamentos sanitários, arranjos exteriores de muros e montagem de mobiliário urbano.