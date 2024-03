Cerci de Azambuja e município renovam protocolo do projecto Bata Branca

A Câmara de Azambuja e a Cerci Flor da Vida renovaram a assinatura do protocolo que assegura a continuidade do projecto de cuidados de saúde designado de Bata Branca até 31 de Dezembro deste ano. No acto, que decorreu nos Paços do Concelho, estiveram presentes o presidente do município, Silvino Lúcio, e o presidente do conselho de administração da Cerci Flor da Vida, José Manuel Franco.

No presente protocolo, refere o município em comunicado, mantém-se a comparticipação do município em 13 euros por cada hora de actos prestados, ao abrigo do projecto Bata Branca. No entanto, passa a haver um reforço do limite de verba mensal que pode ser transferida para a instituição, que passa de 4.888 euros para 5.800 euros, evitando situações como as que ocorreram em Novembro e Dezembro do ano passado, com o valor a pagar aos médicos pelas horas de consultas realizadas a exceder o limite estabelecido no protocolo que estava em vigor.

A autarquia passa, assim, a disponibilizar uma verba máxima anual de 69.600 euros para apoiar as consultas médicas e os cuidados de saúde destinados à população do concelho sem médico de família atribuído. Por sua vez, a Cerci Flor da Vida continuará a assegurar a operacionalização do programa e a enviar ao município as estatísticas mensais dos actos realizados e dos utentes abrangidos.

Recorde-se que a continuidade do projecto esteve em risco, depois de a Cerci ter afirmado em comunicado que não tinha condições para lhe dar continuidade a partir de 1 de Março devido ao atraso na assinatura dos protocolos entre o município, a Administração Central dos Serviços de Saúde e a instituição. Situação que travou a transferência de verbas para a Cerci pagar aos médicos afectos ao projecto.