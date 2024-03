Conservatória de Tomar continua a ter graves problemas de recursos humanos

A Conservatória do Registo Civil de Tomar continua a ter graves problemas com a falta de recursos humanos que tem causado vários constrangimentos na resposta à procura que existe no concelho. O vereador do PSD, Tiago Carrão, alertou que o serviço público que é prestado naquele espaço tem “sérias deficiências”, com dias em que funciona com apenas uma funcionária “emprestada pela Conservatório do Registo Predial”, acrescentou.

O presidente da câmara, Hugo Cristóvão, confirmou que os serviços “não estão à altura” partilhando que recentemente se tinha dirigido aos serviços de Ferreira do Zêzere para renovar o passaporte por ter menor afluência. O autarca lamentou que as instituições “não respondem” às necessidades da população e que, acrescentou, há vários anos que não existe renovação dos quadros de pessoal uma vez que há funcionários que se reformam e não são substituídos.

Recorde-se que, em Junho de 2023, o assunto foi debatido na reunião de autarcas de Tomar numa altura em que a conservatória funcionava apenas com três oficiais de registos ao serviço. Nessa altura, Tiago Carrão referiu que “a boa localização da cidade e os seus bons acessos, nomeadamente ferroviários, fazem com que a procura pela conservatória, nomeadamente para o serviço de cartão de cidadão e passaporte, extravase as fronteiras do concelho e da região”.