Creche gratuita e apoio a novas empresas foram tema na Assembleia Municipal de Mação

Bancada do Partido Socialista questionou Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, sobre a abertura de creche gratuita no concelho e o que tem sido feito para apoiar os novos empresários que abriram negócios no centro da vila.

Daniel Jana, eleito pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Mação, questionou na reunião de autarcas sobre a criação de uma creche gratuita no concelho e se têm sido prestados apoios aos novos empresários que abriram negócios no centro da vila. Segundo Daniel Jana nos últimos seis meses foram sete as empresas que escolheram o centro histórico de Mação para implementar os seus negócios.

Vasco Estrela, presidente da autarquia, explicou que a candidatura foi apresentada ao Plano de Recuperação e Resiliência português (PRR) e que o projecto da nova creche se encontra elaborado e orçamentado. As obras estão previstas começar este ano lectivo, mas dificilmente estarão prontas até ao próximo, sendo a estimativa de abertura em 2025, explicou. O presidente do executivo afirmou que a autarquia atribuiu apoios aos empresários que se fixaram no território. O autarca afirma que a câmara municipal sempre prestou esse tipo de apoios e que estará sempre disponível para o fazer. “Nos termos do regulamento de apoio aos empresários estão previstos alguns apoios, mas o mais comum é o apoio à pavimentação em redor das instalações. Nem todos os empresários necessitam desse tipo de apoio e, por isso, estão previstos outros, até para lá do que é normal. A câmara sempre apoiou e sempre vai apoiar os empresários que aqui se instalaram com os seus negócios” sublinhou Vasco Estrela.