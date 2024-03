Faleceu o padre Bento, professor e pároco durante anos no concelho de Almeirim

António Rodrigues Bento, padre durante décadas no concelho de Almeirim e professor na Escola Febo Moniz em Almeirim, faleceu no final do dia desta sexta-feira, 15 de Março, no Hospital de Torres Novas.

O seu corpo irá no domingo, pelas 17h00 para a Casa Mortuária da Beselga de Cima, Paróquia de Assentiz, Torres Novas, a sua terra natal, e às 21h00 na Igreja da Beselga de Cima, haverá celebração de corpo presente. O funeral realiza-se na segunda-feira. O bispo de Santarém, presidirá, na Igreja Paroquial de Nª Srª da Purificação de Assentiz, à missa exequial às 15h00 de segunda-feira e acompanhará o corpo à sepultura no cemitério local.

O padre António Bento nasceu a 18 de Abril de 1937. Foi ordenado em 15 de Agosto de 1963 por D. Manuel Gonçalves Cerejeira, para o serviço da Diocese de Lisboa,tendo sido incardinado na Diocese de Santarém em outubro de 1975, aquando da criação da diocese.

Padre Bento era licenciado em Filologia Clássica pela Universidade Clássica de Lisboa. Iniciou-se como sacerdote em 1963 como coadjutor de Muge e Benfica do Ribatejo. Depois foi pároco de Fráguas, Arruda dos Pisões e Outeiro da Cortiçada e em 1967 foi para pároco de Benfica do Ribatejo e Raposa, concelho de Almeirim. Foi também padre em Fazendas de Almeirim e professor de religião e de línguas em Almeirim. Em 2006 foi para pároco de São Silvestre da Beselga e Madalena, concelho de Tomar. Em 2014, por motivos de saúde, após uma cirurgia cardíaca, cessou funções paroquiais e passou a residir na Casa de São Bento, Mosteiro das Irmãs Beneditinas Missionárias de Tutzing e colaborando com os colegas, tanto quanto a sua saúde lhe permitia.

Chegou a suportar com os rendimentos que obtinha de professor os encargos que eram devidos às paróquias.