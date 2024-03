Monumento no Entroncamento está degradado

Mau estado do equipamento histórico do concelho do Entroncamento originou muitas críticas por parte da oposição no executivo municipal. Vereador Rui Madeira considera lamentável o estado de um equipamento que representa a identidade de todo o concelho.

A locomotiva que se encontra exposta no jardim da Rua Basílio Teles, perto do Largo do Centro de Convívio da Terceira Idade e do Centro de Saúde do Entroncamento, foi tema na última reunião camarária. Segundo a oposição à liderança socialista, presidida por Jorge Faria, o equipamento encontra-se num elevado estado de degradação, situação que considera “lamentável”. A locomotiva terá sido fabricada em 1929, na Alemanha.

Rui Madeira, vereador do Partido Social Democrata (PSD), questionou o executivo sobre que medidas tem programadas para garantir a conservação e manutenção da locomotiva que, sublinhou, está num elevado estado de “deterioração”. O autarca lamentou a situação, referindo que o equipamento representa muito para o concelho e que é um símbolo de grande significado, representando a identidade da cidade, da cultura ferroviária e que tem sido acarinhado por muitas gerações de trabalhadores que dedicaram a sua vida aos caminhos-de-ferro. Jorge Faria, presidente da autarquia, respondeu afirmando que a locomotiva vai ser intervencionada e que a cidade tem outros espaços onde se pode observar a identidade e a cultura ferroviária, como o Museu Nacional Ferroviário, disse, acrescentando que o facto do equipamento estar no exterior, exposta a diversas condições meteorológicas, acelera a sua deterioração. Jorge Faria disse ainda que o assunto vai ser pensado e vão ser tomadas medidas para recuperar o equipamento, seja nos moldes em que está ou criando um resguardo através da construção de uma infraestrutura de protecção.