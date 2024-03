partilhe no Facebook

Município de VFX diz que árvores que preocupam moradores em Castanheira do Ribatejo estão em boas condições

A Câmara de Vila Franca de Xira diz, em resposta a O MIRANTE, que o pinheiro que se encontra junto à Escola Básica São Sebastião e o exemplar que está junto às instalações da Guarda Nacional Republicana (GNR), em Castanheira do Ribatejo, estão em “adequadas condições fitossanitárias e estruturais” tendo sido regularmente alvo de avaliação pelo serviço técnico municipal competente, inclusive em 2024.

Relativamente ao pinheiro situado junto ao edifício escolar a autarquia acrescenta que “foi alvo de trabalhos de manutenção arbórea a 5 de Janeiro deste ano e que o local está em requalificação”. Quanto à árvore junto ao posto da GNR o município diz ter procedido ao alargamento da caldeira. Tal como O MIRANTE noticiou na edição de 22 de Janeiro ambas as árvores levantam preocupações a moradores devido ao risco, dizem, de queda, principalmente do pinheiro junto à escola, cujo tronco se encontra visivelmente inclinado.