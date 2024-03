Rúben Ferreira e Vítor Camilo perderam a vida na Estrada dos Alemães

Rúben Ferreira, 25 anos, e Vítor Camilo, 20 anos, foram as vítimas mortais do acidente de viação que ocorreu na Estrada dos Alemães, que liga Foros de Almada (Santo Estêvão) a Benavente, no sábado 9 de Março. No carro seguiam mais dois amigos, uma rapariga e dois rapazes, com idades entre os 19 e os 28 anos, que ficaram feridos e foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira. O carro entrou em despiste e embateu com violência contra um pinheiro. As vítimas mortais eram passageiros e ficaram encarcerados. O óbito dos dois jovens foi decretado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira. O condutor do automóvel já teve alta. A rapariga fracturou um braço mas já saiu do hospital. O outro ocupante estava a aguardar ser operado à coluna, à data do fecho desta edição.

A avó, mãe e irmão de um dos jovens que faleceu circulavam na mesma estrada, no sentido Foros de Almada-Benavente, e depararam-se com o acidente. Foram apoiados no local pela equipa de psicólogos no INEM e continuam com acompanhamento psicológico.

Rúben André Ferreira era natural do concelho de Benavente mas estaria a residir no concelho de Coruche. Dançava no Rancho Folclórico da Freguesia de Biscainho. Vítor Camilo residia nos Foros de Almada. Até ao fecho desta edição as cerimónias fúnebres ainda não estavam agendadas uma vez que se aguardava que os corpos fossem autopsiados.