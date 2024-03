APHELEIA reúne especialistas de todo o mundo em Mação

A 10ª edição do seminário internacional APHELEIA está a decorrer, até 22 de Março, no Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação. A APHELEIA teve origem num projecto financiado pela União Europeia e, em 2018, transformou-se numa associação internacional que se tornou membro do conselho internacional de Filosofia e Ciências Humanas. A APHELEIA participa no projecto da UNESCO intitulado “Broadening the scope of sustainability science” [Ampliando o escopo da ciência da sustentabilidade] e também participou na concepção do novo programa BRIDGES.

Este ano o tema do seminário internacional é “Museus, Paisagens e Governança” e vai contar com muitos convidados para debater diversos temas. Do programa destaque para os debates, na sexta-feira, 15 de Março, “Novos territórios simbólicos das complexas paisagens da humanidade” e “Disputa. Teoria e método para abordar a relevância social das Ciências Humanas e dos Museus”, por Luiz Oosterbeek, e “Arqueologia Cénica. Por uma réplica realista e reproduzível do passado”, por José Mateus e Paula Queiroz.

No sábado, 16 de Março, realiza-se o concerto “Vozes Antigas da Ilha”, de Giulia Gallina, pelas 21h00. No dia seguinte vai debater-se “O futuro produtivo dos parques industriais. Entre a museificação do património e os campos experimentais”, “Mapeamento do Património Arqueológico e da História e Cultura dos Povos Indígenas como subsídio aos processos educativos no ensino fundamental” e “As colecções do museu escondem mais do que peças materiais. O caso das matrizes líticas para a metalurgia Muisca”. Pelas 16h00 realiza-se uma visita ao Museu de Mação. Durante a semana decorrem diversos seminários e debates sobre Filosofia e Ciências Humanas. A 10ª edição do APHELEIA termina na sexta-feira, 22 de Março, com um debate final e conclusões do seminário.