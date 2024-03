Conferência em Santarém sobre o golpe das Caldas

“A Revolta das Caldas – 16 d Março de 1974” é o mote para a próxima assembleia do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está agendada para dia 21 de Março, pelas 18h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, onde serão proferidas as seguintes comunicações: “Um golpe que não era golpe”, por José Matos; e “O dilema do 16 de Março”, porr Joana de Matos Tornada.