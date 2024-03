Grupos que participaram no Carnaval de Santarém recebem apoio

As 13 associações que participaram no corso do Carnaval em Santarém vão receber 1.200 euros cada por parte da Câmara de Santarém, para ajudar a suportar as despesas com a decoração dos carro alegóricos e adereços dos foliões. O executivo camarário aprovou também, na sua última reunião, a atribuição de prémios aos grupos mais votados pelo júri, com 1.300 euros para o 1º, 850 euros para o 2º e 500 euros para o 3º classificado, e ainda de 600 euros para o grupo mais folião.