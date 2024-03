O escotismo é uma escola de humanismo e de respeito pela natureza

Os escoteiros podem fazer a diferença ensinando aos mais jovens os valores do humanismo, solidariedade e protecção da natureza, garante quem anda no Grupo 257 da Póvoa de Santa Iria. O grupo celebrou oito anos de existência e trabalho junto da comunidade e o sub-chefe Luís Mata não tem dúvidas em dizer que os escoteiros da Póvoa de Santa Iria estão a atravessar uma das melhores fases da sua história. “São oito anos que culminam num momento de maturidade. Estamos onde queremos estar, com uma dinâmica interessante e é gratificante ver o que nós conseguimos fazer com estes miúdos e também tudo o que eles conseguiram alcançar”, explica a O MIRANTE. O Grupo 257 já tem perto de 130 escoteiros de todas as idades.

No sábado, 9 de Março, o grupo celebrou mais um aniversário e por causa do mau tempo a festa teve de se mudar da sede na Praia dos Pescadores para o polidesportivo do Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD). “Temos desenvolvido muitas actividades de campo. Muitos miúdos se não tivessem esta oportunidade estariam fechados em casa e assim podem viver a natureza. Uma das melhores imagens que temos é estar à meia-noite sob a lua a ouvir o riso destas crianças a brincar”, partilha Luís Mata. Para o dirigente, os escoteiros são a melhor ferramenta para complementar o ensino escolar e profissional. “Damos competências de campo e competências sociais, aprendem a mexer com um machado, uma serra, algo que na escola não fazem. Aprendem a respeitar o próximo, ele próprio; vivem em pequenas comunidades, num progresso individual mas sempre apoiado”, defende.

A criação do campo escotista na Mata do Paraíso em Vialonga, projecto co-financiado por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), é a próxima ambição do sub-chefe do grupo. Um projecto que está a ser impulsionado pela Câmara de Vila Franca de Xira em parceria com os diferentes grupos do concelho.

“Foi um desafio que lancei aos grupos do Corpo Nacional de Escutas e da Associação dos Escoteiros de Portugal quando tomámos posse. Acredito que a obra fique pronta entre este ano e o próximo”, diz a O MIRANTE o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que esteve no aniversário do grupo. O autarca, que chegou a integrar o extinto Grupo 81 de Vila Franca de Xira, destaca o papel dos escoteiros na integração dos jovens na sociedade e a desenvolver a sua relação com a natureza. “É um princípio tão antigo e que continua tão actual. Em particular quando o mundo atravessa todos estes desafios. É preciso olhar para a natureza de maneira diferente e para a humanidade de uma maneira diferente. É uma escola extraordinária de humanismo”, defende. Na cerimónia esteve também presente o vereador com o pelouro da Juventude, João Pedro Baião e a presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira.