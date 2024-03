Rede Politécnica A23 recebe 700 mil euros para formação em competências digitais

partilhe no Facebook

A Rede Politécnica A23, um consórcio liderado pelo Politécnico de Castelo Branco (IPCB) e que integra ainda os Politécnicos de Tomar e da Guarda, vai receber 700 mil euros para promover a formação de pelo menos 900 jovens e adultos na área das competências digitais.

“O projecto pretende reforçar a qualificação em áreas menos avançadas na transformação digital, disponibilizando cursos de formação inicial e de formação de reconversão e qualificação digital de diplomados já a exercer a sua actividade profissional, nomeadamente formação de profissionais que pretendam ser professores na área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)”, explicou o IPCB.

O financiamento atribuído à Rede Politécnica A23 resulta de uma candidatura apresentada pelo consórcio ao Programa Impulso Mais Digital. O objectivo passa por formar pelo menos 900 jovens e adultos na área das competências digitais oriundos das áreas disciplinares não CTEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática).

Os programas de formação propostos neste projecto incluem um conjunto de cursos breves, designados por microcredenciais (MC), que podem ser frequentados individualmente ou organizados em percursos formativos que conduzem à atribuição de um “Curso de Especialização” na área das competências digitais. Os cursos serão oferecidos em estreita articulação com as empresas, entidades públicas e associações empresariais e comerciais que integram a rede de parcerias da Rede Politécnica A23 em cada região.

Liderado pelo IPCB, o consórcio Rede Politécnica A23 inclui os politécnicos da Guarda e de Tomar e foi constituído em 2021, no âmbito de uma candidatura ao PRR. Incorpora ainda uma rede de cerca de 60 entidades parceiras, nomeadamente empresas, instituições, comunidades intermunicipais, autarquias, associações empresariais, agrupamentos de escolas, empresas e instituições públicas.