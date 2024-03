Santarém homenageia trabalhadores do município aposentados em 2023

A Câmara de Santarém prestou homenagem este domingo, 17 de Março, aos funcionários municipais que se aposentaram em 2023, numa cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A Câmara de Santarém prestou homenagem este domingo, 17 de Março, aos funcionários municipais que se aposentaram em 2023, numa cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O município explica que a sessão, habitual no programa das Festas de São José, pretendeu assinalar o percurso de vida profissional desses recém-aposentados, “marcado pela dedicação e empenho, que contribuiu significativamente para a qualidade do serviço prestado em prol da causa pública”.

“Reconheço em vós, um trabalho profícuo e dedicado à cidade e do concelho, numa relação profissional de longas décadas para muitos dos presentes, motivo mais do que suficiente para o Município lhes prestar um merecido tributo”, referiu o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, durante a cerimónia onde marcaram presença outros membros do executivo camarário.